El encierro por la pandemia ha incrementado el consumo de drogas hasta un 20 por ciento, previó el titular del Centro de Atención Primaria de Adicciones en Córdoba, Julio César Martínez Victoria.



No obstante, aclaró que no hay cifras oficiales y por la contingencia sólo se hacen consultas por videoconferencia.



Asimismo, advirtió que hoy en día hay quienes consumen desde los 12 años, siendo el cristal y la mariguana las drogas que más se adquieren.



"El encierro está generando que haya mayor consumo entre los jóvenes, se agrupan y ven dónde comprar, los padres nos llaman y nos piden ayuda, lamentablemente no podemos arriesgar al personal y se están dando consultas virtuales", dijo.



Sin embargo, los interesados pueden acudir a las instalaciones del CAPA a solicitar ayuda y ahí se les brindará la información que necesiten.