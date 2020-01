Estiman recolectar más de 11 mil árboles con programa “Recicla tu Navidad”, en Boca

Más de 11 mil árboles de navidad se esperan recolectar a través del programa “Recicla tu Navidad” en Boca del Río, en donde se instalará un centro de acopio donde se captarán y serán convertidos en composta.



Aunque ya hay mayor conciencia en la población que si adquieren un pino natural deben llevarlos a los puntos de acopio, en las colonias siguen dejando el arbolito en lotes baldíos o incluso afuera de las casas, lamentó el director de Limpia Pública Municipal, Servando Marín.



“En todas las colonias de Boca del Río, sobre todo en donde hay más lotes baldíos. Es un problema en toda la ciudad”, señaló.



Los camiones recolectores de basura no cuentan con la capacidad para compactar este tipo de desecho por ello, se pide apoyo a la población a que los dejen en los puntos específicos para que sean procesados y reciclados.



Aún así, las autoridades afirman que no los dejarán en la calle, si se los encuentran, los llevarán a los centros de acopio.



“Si los dejan en la vía pública o enfrente de sus domicilios, los camiones compactadores no se los pueden llevar, pueden dañarse, por eso la petición que apoyen. El año pasado fueron 11 mil pinitos, este año se espera una cifra similar”, dijo.



Los árboles que son entregados en los centros de acopio se trituran y la composta se distribuye a asociaciones ecologistas y a la Administración Portuaria Integral.



El programa de recicla la navidad concluye el 2 de febrero.