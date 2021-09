Estiman restauranteros de Veracruz Puerto ligero repunte por festejos patrios

El mes de septiembre es complicado para el turismo pero con los festejos patrios estadísticamente se registraba recuperación, este año se vislumbra un ligero repunte en la afluencia en los restaurantes, no obstante, el regreso a clases y las lluvias han limitado la actividad.



Si bien la expectativa es reservada, dado que se debe cumplir con las medidas sanitarias y no rebasar el aforo máximo del 30 por ciento, se estima que sí haya un repunte en las ventas a partir del miércoles y hasta el fin de semana, señaló Daniel Martín Lois, integrante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).



"¿Cómo pinta esta semana teniendo el 15 de septiembre el miércoles? Esperemos que bien. Con nuestras reservas sabemos que no podemos ir más allá del 25 a 30 por ciento del aforo en los restaurantes, sana distancia, etcétera. Tenemos que cuidar esos puntos, estamos lejos de tener esas ventas que teníamos otros años pero sí vemos que empieza a mejorar un poquito la economía".



Aunque la situación sigue siendo complicada para los comercios de este ramo, no se anticipan más cierres de negocios porque a más de un año y medio se han ido adaptado a trabajar sin amplias ganancias pero sí manteniéndose a flote.



Agosto fue un mes malo pero estiman que puedan ir mejorando las ventas en los próximos meses.



"Las lluvias, el huracán. Las lluvias caen cada fin de semana, septiembre con la activación de las escuelas la gente tiene prioridades y el recurso va destinado a otro tipo de cosas y siempre esperamos a la segunda quincena para que mejore la cosa", concluyó.