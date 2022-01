Estiman vacunar con refuerzo a 103 mil xalapeños entre los 40 y 59 años de edad

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que se estima aplicar 103 mil dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a xalapeños entre los 40 y 59 años de edad.Reiteró que la vacunación para este sector poblacional arrancará el próximo lunes 24 de enero y se extenderá hasta el 28 de enero, siendo el biológico a aplicar el de la farmacéutica AstraZeneca.Huerta Ladrón de Guevara enumeró que hasta ahora se han habilitado como sedes de vacunación el Gimnasio de la USBI "El Nido del Halcón", la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), la Universidad Anáhuac, la Telesecundaria "Rafael Lucio", el Salón Ejidal El Castillo, la Torre Olmo y está por confirmarse la Escuela Técnica 97, ubicada al norte de la Ciudad."Pueden acudir a la sede más cercana, ya no hicimos una orientación de territorio a las sedes, sino que cada quien por lógica va a ir a su sede", estimó el delegado.Expuso que al igual que anteriores ocasiones, la inmunización se hará por letras del apellido, por lo que el lunes 24 se aplicará a los capitalinos cuyo primer apellido inicie por las letras entre la "a" a la "e"; el 25 de enero, entre la "f" a la "j"; el 26 de enero, de la "k" a la "o"; el 27 enero, de la "p" a la "t" y el 28 de la "u" a la "z"."Los requisitos son sobre todo haber tenido 6 meses de haber recibido las dos dosis anteriores, comprobante de identificación oficial, CURP y obviamente los que no pueden venir, hay un teléfono y en la convocatoria podemos acudir a sus lugares", expusoEl funcionario federal recordó que estos módulos de vacunación serán polivalentes, es decir, también podrán vacunar a los rezagados mayores de 60 años que no pudieron acudir en las fechas establecidas para ellos; así como los menores de edad de 15 a 17 años, los de 14 años que cumplen 15 en el 2022 y las segundas dosis para quienes no la tengan.Sumando estos rezagados, enfatizó que el estimado a dosis a aplicar en la Capital del Estado la próxima semana es de alrededor de 120 mil.El representante de la Secretaría del Bienestar en Veracruz también informó que hasta el momento se han inmunizado 115 mil integrantes del magisterio veracruzano, de los 177 mil registrados para recibir su refuerzo.A un día de que termine el periodo para acudir a las sedes establecidas para ello, estimó que serán inoculados el 80 por ciento de los miembros del sector educativo; precisando que muchos que cumplieron 60 años o ya tenían más de esa edad acudieron previamente a aplicarse la vacuna."Hoy vence el día, calculamos llegar al 80 por ciento de la meta pero yo decía ayer y Xalapa es seguramente el caso, cuando crucemos la información nos vamos a dar cuenta que muchos prefirieron venirse a vacunar antes porque obviamente los contagios estaban fuertes", señaló.