Estiman vacunar contra el COVID a 16 mil xalapeños de entre 12 y 14 años

La delegada de la Secretaría del Bienestar en la Región de Xalapa, Aurora Castillo Reyes, señaló que este viernes y sábado se estima vacunar contra el COVID-19 a aproximadamente 16 mil niños y adolescentes entre los 12 y 14 años de edad, en la Capital del Estado.Tras el inicio de la inmunización para este grupo etario, luego del registro en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, destacó la afluencia que han tenido en este primer día tanto en la sede del Gimnasio Omega, como en la ubicada en la Unidad de Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina) de la Universidad Veracruzana (UV)."Nosotros tenemos un padrón de vacunar en estos dos días en dos sedes, tenemos una meta de 16 mil niños y adolescentes xalapeños", comentó en entrevista al apuntar que muchos menores de este grupo etario ya se vacunaron porque padecían algún padecimiento médico o comorbilidad."Ya se vacunaron por procesos de comorbilidad un buen número de niños y niñas. Hay mucha afluencia, hay mucho equipo apoyando tanto del sector del IMSS que tiene 18 módulos para vacunar y cerca de 25 servidores de la nación atendiendo a los papás y a los niños para el llenado de sus documentos", detalló Castillo Reyes.Cabe recordar que estos menores de edad están recibiendo la dosis de la vacuna antiCOVID de la farmacéutica Pfizer, misma que se aplicó a los de 15 a 17 años de edad en fechas anteriores."Como siempre se ha dicho se reciben a rezagados (de otros grupos poblacionales) pero ahorita estamos enfocados dándole prioridad a los niños y niñas. Eso no quiere decir que no estemos atendiendo, siempre se nos quedan rezagados como personas mayores, que no tienen su esquema completo o el refuerzo", externó.Sobre si se estudiaría la posibilidad de extender la jornada de inoculación más allá de este sábado, la funcionaria federal mencionó que ello dependerá de los dos días establecidos originalmente."Vamos a ver cómo está la fluidez el día de hoy, viendo la afluencia, como hicimos la semana pasada con el refuerzo de adultos mayores, valoraremos", acotó al informar que este día también se está aplicando el biológico en el municipio de Emiliano Zapata y en los siguientes días irán a otros de la región."Toda esta semana está programada para esa vacunación de niños y niñas. Como región tenemos vacunas para todos los municipios alrededor de Xalapa, ya hay una agenda hasta el 10 de mayo", abundó.Conforme a la convocatoria emitida, los padres interesados en vacunar a sus pequeños deben llevar como requisitos lo siguiente: Imprimir y llenar el expediente de vacunación de la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; CURP del menor de edad; Identificación oficial con fotografía del padre o tutor; comprobante de domicilio y lapicero tinta azul.