Estoy abierto al diálogo con todas las autoridades, dice nuevo Arzobispo de Xalapa

El nuevo arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, dijo estar abierto a conversar con todas las autoridades de Veracruz, no únicamente con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.Durante conferencia de prensa previa a la toma de posesión de la Arquidiócesis de Xalapa, el actual Arzobispo indicó que en este mes tiene una agenda "repleta", donde ya figuran encuentros con sacerdotes, laicos y familias; aunque reiteró que su propósito es también escuchar a quienes dirigen el Estado."Estamos abiertos a todas las autoridades, siempre lo hemos estado y lo digo no únicamente a nivel personal, sino también institucional; decimos autoridades porque aquellos que representan y tienen el deber de servir a nuestro pueblo, tenemos mucho en común, siempre estaremos abiertos a esto", expuso.Patrón Wong pidió paciencia pues "todo entra dentro de la agenda sabiéndolo acomodar” y agregó que en un encuentro con los gobernantes, lo primero que hará es escuchar "lo bueno que dicen ellos que hacen", luego las cosas que no están bien y a partir de ahí se buscará llegar a consensos."Con la autoridad que sea, lo primero es que yo la escucharía y escucharía todo lo bueno que está haciendo o dice que hace; después escucharía sobre sus problemas y dificultades y a partir de ello podríamos entablar un diálogo, esperando que coincidamos", dijo.La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Veracruz consideró que es el portavoz de todo un pueblo, "por eso los temas a tratar siempre quedan abiertos, porque cada autoridad tiene competencias y cada autoridad es responsable de una parte de Veracruz, Xalapa y México".Aseveró que no tiene nada "prefijo" para conversar con los que tienen el poder en la Entidad, sino que llevará en su corazón lo que le diga la feligresía."Primero escuchar y luego ver cuáles son nuestras coincidencias y si hay alguna diferencia, hacerme portavoz del sentir de un pueblo", mencionó una vez más.José Carlos Patrón Wong reafirmó que el diálogo es el primer paso "nada más", ya posteriormente se pueden hacer compromisos y actuar conforme a ellos."Vamos a tratar de que se dé esto en la medida de lo posible y en la competencia de cada uno (...) Tenemos mucho por hacer", finalizó el Arzobispo, tras leer un fragmento de la oración de intercesión ante San Rafael Guízar y Valencia, donde a su juicio se hace un diagnóstico de lo que vive Veracruz y México actualmente, en términos sociales y de seguridad.