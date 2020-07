Estrategia contra COVID-19 en Xalapa ha sido pésima: Diputado

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Omar Guillermo Miranda Romero, señaló como poco acertado, las medidas que se han tomado por parte de los tres niveles de gobierno para combatir la pandemia COVID-19.



Criticó que el cierre de las calles que van al centro de la ciudad de Xalapa, es un claro ejemplo de la mala estrategia que se han tenido respecto a la contingencia, hecho que provocó la inconformidad de muchos comerciantes hasta el punto de quitar los filtros y permitir la entrada de los vehículos a la zona centro.



"De entrada es una medida que obedece al mal manejo que se ha tenido de esta pandemia, nosotros hemos visto como desde el inicio ha habido un manejo pésimo por parte de las autoridades tanto muncipal, estatales y federales, de entrada desde el tema del cubrebocas. Lo que tenemos hoy, es un estado en cuarto lugar en muertes, un municipio que está llegando a los primeros lugares en contagios"



El legislador lamentó que no exista apoyo a los comerciantes por parte de la administración municipal a cargo del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, ya que consideró que dicho sector, es el sustento de muchas familias.



"Lo que no vemos es el apoyo del Gobierno municipal a todo este gremio que al final del día, representa muchos empleos para los xalapeños, y eso es lo que no vemos. Al volver a cerrarse otra vez el centro de la ciudad, pues significa otro duro golpe".



El panista, dijo que las multas a comerciantes que no porten el cubreboca al igual que los clientes, no es la mejor estrategia, pues lo mejor sería una extensa campaña de concientización.



Miranda Romero, comentó que no sólo la economía de la capital del estado se está viendo afectada, sino también, la seguridad de los ciudadanos.



"Al alcalde no le importa la seguridad de Xalapa, no le importan los reclamos que se han tenido, no le importa el alza que se ha presentado en el índice de robos a casa habitación. No hay resultados por parte de la policía municipal", concluyó.