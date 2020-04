Estrategia educativa inicia con actividades virtuales; retorno a las aulas, sin fecha aún

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, informó la estrategia educativa en este periodo de contingencia sanitaria, donde se destaca que el regreso a las clases presenciales se define el 15 de mayo, por lo que este 20 de abril se inician las actividades virtuales para todos los niveles, con el programa Aprende en Casa; mientras que, para las comunidades de zonas alejadas, se entregarán cuadernillos de actividades y para los alumnos de Educación Superior, se otorgarán guías de trabajo.En un mensaje dirigido a los estudiantes veracruzanos, a los docentes y padres de familia, el mandatario estatal recordó que fue el pasado jueves, cuando se anunciaron las medidas con respecto del regreso a clases de manera presencial en los centros educativos del país y se hicieron algunas recomendaciones específicas.Y es que, de acuerdo a la regionalización de las medidas nacionales de las que el Comité Técnico de Salud informó, se implementarán acciones puntuales.Al respecto, fue el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, quien informó que el regreso a las aulas en Veracruz, se decidirá el viernes 15 de mayo.“Por tanto, el próximo lunes 20 de abril y los días subsecuentes, se continuará con el programa Aprende en Casa, dirigido a todos los niveles educativos”.Escobar García dejó en claro que, en este momento, no se puede determinar en qué municipios de Veracruz los estudiantes regresarán a las aulas.“Puesto que el 15 de mayo tendremos un mapa epidemiológico diferente al del día de hoy”, asentó.Ante ello, exhortó a los docentes a redoblar esfuerzos para guiar a los estudiantes en la estrategia nacional Aprende en Casa, por lo que instó a los profesores a buscar los materiales educativos y ser creativos para alentar a los alumnos a aprender desde el hogar.“En donde sea posible, con las herramientas digitales disponibles que a través de las subsecretarías se han dado a conocer, así como los diversos canales de televisión enlistados en www.televisioneducativa.gob.mx ”.Para quienes no tengan acceso a esas herramientas, se implementaron medidas con las que puedan mantener sus rutinas escolares.En este sentido, la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, explicó que esta estrategia consiste en entregar cuadernillos de actividades a los Alcaldes, quienes apoyarán con los agentes y comisariados ejidales a entregarlos a los niños de las regiones más alejadas.“Como la Huasteca Alta, la Huasteca Baja, Altas Montañas, Totonacapan, Papaloapan y Olmeca”, detalló al agregar que se realizarán 360 mil cuadernillos, los cuales llegarán a los niños de esas regiones alejadas.A los docentes de esas regiones, les comentó que se sabe que en este momento no tienen la posibilidad de llegar al alumno, por lo que también se les dotará de las facilidades para mantener las mismas actividades escolares.“Van a tener esta herramienta, la cual también va a ser entregada vía digital a ustedes, para que cuando regresemos con ellos podamos trabajar”, puntualizó la funcionaria estatal.En el caso de Educación Media Superior y Superior, el subsecretario, Jorge Miguel Uscanga Villalba, señaló que se entregarán físicamente 5 mil 800 guías de trabajo para los niveles de telebachillerato de Veracruz y Telebachillerato comunitario.Con esto y junto con los libros de texto, se podrán concluir los periodos escolares y tener la guía para prepararse e iniciar el nivel educativo siguiente.Para el caso de nivel de Educación Superior, cada institución ha diseñado sus guías para concluir el periodo escolar, se finalizó en la conferencia de prensa conjunta del Ejecutivo del Estado y las autoridades de Educación de Veracruz.