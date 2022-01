Estrenan documental sobre censura a Carmen Aristegui durante el peñismo

Se estrenó “Silencio Radio”, documental dirigido por Juliana Fanjul, que muestra la historia de censura que vivió la periodista Carmen Aristegui, en 2015 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.En entrevista, la Directora aseguró que la principal motivación para realizar este proyecto fue dejar ver, a través del cine, la historia de censura de una de las comunicadoras que más conocía, pues el trabajo de Aristegui lo seguía desde que su papá se disponía a escuchar las noticias.Juliana Fanjul dijo que no fue fácil llegar a la periodista, pues tras el despido de ella y su equipo, el ambiente era tenso y confiar en alguien más para documentar el día a día no fue fácil, por lo que la grabación inició en octubre de 2015 y terminó en julio de 2018, es decir, en las elecciones donde ganó el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.“Silencio Radio” es un documental que también trata la ola de violencia que el país vivió con el regreso del PRI al poder durante el peñismo, pues hay material único registrado como el del caso de los 42 normalistas de Ayotzinapa.Si bien este documental ya fue exhibido en Ámsterdam en noviembre de 2019, en elFestival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (International Documentary Film Festival Amsterdam), apenas se estrena en México por el retraso que significó la pandemia de COVID-19 para la distribución y proyección en salas de cine. Habrá 32 sedes donde se podrá ver esta pieza documental y podrán consultarse en las redes sociales de Silencio Radio en Facebook y Twitter.A decir de la Directora, el condensar tres años de material grabado en 78 minutos fue una tarea titánica pero asegura que todo lo que se muestra en el producto final cuenta una historia interesante de censura a una fuerza que por años ha sido víctima de ataques alrededor del mundo: la prensa.Al preguntarle si notó un cambio en la forma en la que se trató al periodismo durante el sexenio de Peña Nieto y los tres años que lleva López Obrador, Fanjul indicó que sí existe un cambio, el simple hecho que exista un espacio para atender a los medios de comunicación ya es un avance (la mañanera) pero que no es suficiente con cambiar la cabeza del Presidente, pues hay un daño importante en el tejido social que hay que enmendar.“Queda muchísimo trabajo por hacer, esta película es de total actualidad, vamos a descubrir muchas cosas que no sabíamos”.La censura que sufren muchos periodistas puede acabar en la muerte, cabe destacar que durante el 2021 México fue el segundo país con mayor comunicadores asesinados, después de Afganistán y en las primeras dos semanas del 2022 ya van 2 periodistas privados de la vida en nuestro país.