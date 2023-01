Estrenará la OSX la obertura “Genoveva”, de Schumann, este viernes

Para su segundo concierto de temporada, programado para este viernes a las 20:30 horas, en la Sala Tlaqná, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV), presenta desde Tlaqná, Centro Cultural, el Concierto para piano No. 2 de Frédéric Chopin, uno de los favoritos del público xalapeño, con la interpretación estelar de Santiago Lomelín, pianista invitado.Programa enriquecido al incluir la mundialmente aclamada Sinfonía No. 1 de Johannes Brahms y, por primera vez en Xalapa, la Obertura Genoveva de Robert Schumann, bajo la dirección del maestro Martin Lebel, director titular.Previo a esta velada musical se recomienda participar en a la Charla de Concierto a realizarse en la Sala Didáctica dentro de Tlaqná, Centro Cultural, en punto de las 19:00 horas con el siguiente panel de participantes: doctora Isabel Ladrón de Guevara, integrante de la Academia de la Facultad de Música UV; y el maestro Rubén Flores, director titular de la Orquesta Universitaria de Música Popular.Se sugiere no perderse ninguno de los conciertos, la OSX tiene actividad todos los viernes a las 20:30 horas desde Tlaqná, Centro Cultural. Adquiere el abono OSX en las oficinas de la OSX de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas o compra tus boletos en línea en www.orquestasinfonicadexalapa.com, Tienda UV y Taquilla Tlaqná. Teléfono: 228 818 0834 y correo electrónico: [email protected] Desde la OSX nos informan con detalle que la ópera “Genoveva” “surgió del anhelo de Schumann de combinar su genio literario y musical. Se trata de una ópera en cuatro actos cuyo libreto escribieron Schumann y Robert Reinick, basados en el libro homónimo que Friedrich Hebbel publicó en 1841. Sus personajes principales son Sigfrido (conde de Tréveris), Genoveva (su esposa), Golo (lugarteniente de Sigfrido) y Margarita (hechicera y antigua nodriza de Golo). Un drama oscuro para el cual, contrario al orden común, escribió la obertura primero, la cual a la fecha es tocada más a menudo”.“El “Concierto para piano No. 2” de Chopin es contradictoriamente el primero que creó el compositor polaco, aunque fue publicado después del No. 1, dándole un número de opus más alto y la designación como el segundo. Con más riqueza musical y menor duración, fue uno de sus más destacados trabajos en sus primeros años de carrera”.Asimismo, explican que “las inspiraciones de Chopin reflejadas en este concierto cambiaron el curso del pianismo en el siglo XIX, debido al lirismo dedicado, sonoridades brillantes, expresiones poéticas; y mezcla de movimientos dramáticos, románticos y seductores a lo largo de esta grandiosa pieza. Santiago Lomelín será el pianista encargado de dar vida a la obra”.“Tras un primer trabajo insatisfactorio en 1854, y con una fuerte inspiración marcada por la novena sinfonía de Beethoven, un joven Brahms concibió la Sinfonía No. 1 en Do menor, siguiendo el consejo de Schumann al incorporar características de las imponentes introducciones de Beethoven; aunque a la vez acercándose a métodos empleados por Wagner y Liszt”.“Con una palpitante intensidad, por lapsos la obra recuerda al joven y furioso Brahms en su Piano Sonata de 1853, con motivos transformados mediante cambios de ritmo, timbre y combinaciones con posibilidades infalibles al más puro estilo de composición de Brahms. El estreno de esta obra no se realizó hasta que el severamente autocrítico compositor estuvo satisfecho, poco más de 20 años después en 1876”.