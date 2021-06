Estrenará OSX “Concierto de jazz para trombón”, de Jakub Dedina

El concierto que este viernes ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Xalapa será verdaderamente singular, el programa inicia con “Los Pájaros”, del mexicano Eduardo Angulo; continúa con la “Suite para flauta y trío de jazz”, del francés Claude Bolling, quien falleció a finales del año pasado y finalizará con el estreno mundial de la pieza del maestro Jakub Dedina -trombonista de la OSX- “Concierto de jazz para trombón”.



Uno de los participantes, el guitarrista Raúl Reyes, refirió que es alumno del maestro Eduardo Angulo y con varios de sus compañeros de maestría tenían la inquietud de presentar “Los Pájaros” en público, ahora se encuentran contentos con la oportunidad de presentarla en recital de música de cámara para el concierto de este viernes.



“El maestro Bazán presentó la propuesta y fue incorporada a estos conciertos presenciales de música de cámara que ofrece la Orquesta Sinfónica de Xalapa, conciertos reducidos en sus integrantes debido a la contingencia sanitaria”.



“El quinteto para guitarra y cuarteto de cuerdas Die vögel es resultado de un encargo de la editora Alemana Verlag Vogt & Fritz al compositor Eduardo Angulo. Le pidieron que fuera una obra muy equilibrada, por lo cual las cinco partes tienen la misma importancia, cada instrumento que comprende este quinteto tiene en algún momento algún solo o papel protagónico pero no hay solistas como tal”, explicó.



“Abrimos el concierto con ‘Los Pájaros’; Raúl Reyes, para guitarra; Tonatiuh Bazán, violín primero; violín segundo Jascha González; Andrei Katsarava, en la viola; y Manuel Cruz en el cello. Pocas veces tenemos la oportunidad de ejecutar música mexicana, como este de guitarra y cuerda, tema bien escrito”.



“En español ‘Die vögel’ significa ‘Los Pájaros’. Su primer movimiento ‘El cortejo de los pelícanos’, en palabras del compositor, es un movimiento acuático que contrasta con el segundo, un paisaje desértico. Por último, ‘Pequeña serenata matutina’ es el despertar, un amanecer, con la imagen de unos pajaritos que cantan por la mañana. Justo en este movimiento es la primera vez que el compositor introduce ritmos y elementos característicos de nuestro folklore, que retomará en algunas de sus composiciones posteriores a este quinteto”, añadió.



El programa continúa con la “Suite para flauta y piano de jazz”, también conocida como “Suite para flauta y trío de piano de jazz”, composición "cruzada" del pianista y compositor de jazz Claude Bolling. La composición, escrita originalmente en 1973, es un conjunto de siete movimientos, escritos para una flauta clásica y un trío de piano de jazz (piano, contrabajo y batería).



La suite fue grabada en 1975 por Bolling y originalmente lanzado como un LP por CBS Masterworks Records y Columbia Masterworks.



En Estados Unidos, el álbum fue nominado en 1975 para un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Música de Cámara.



Una grabación de video de Bolling y Rampal tocando la Suite se grabó en 1976 en el Palacio de Versalles, en Francia y se publicó en un disco de video LaserVision y en una cinta de video. Finalmente, bajo el título “Suite para flauta y trío de piano de jazz” también se lanzaron versiones digitales en CD y DVD de las respectivas grabaciones de audio y video. En 1986, Bolling y Rampal lanzaron la composición posterior de Bolling, “Suite for Flute and Jazz Piano Trio No. 2”.



Estreno mundial



Nacido en Praga, República Checa, el trombonista Jakub Dedina inició sus primeros estudios de trombón clásico en el Conservatorio de Praga y posteriormente en la Aspen Music School, en Estados Unidos, país donde continuó su preparación en la Maestría en Música de la Universidad de Nuevo México.



Desde la infancia se vio envuelto en un ambiente musical gracias a su padre, músico de jazz entusiasta del dixieland, intérprete de tuba, bajo y contrabajo.



Como jazzista, Jakub Dedina ha tocado desde los 19 años con diversos grupos, entre ellos: The University of New Mexico Jazz Band, Aspen Jazz Ensemble y Bohemian Jazz Group. También ha tocado con importantes figuras del jazz mundial como la pianista y arreglista Toshiko Akiyoshi; la compositora, arreglista y directora de big band Maria Schneider; la leyenda del sax alto, Lee Konitz, por citar a algunos.



Desde 1999, Jakub reside en Xalapa donde se desempeña como trombonista de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y como maestro de trombón en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Músico activo en la escena jazzística local, desde su llegada a la ciudad ha formado parte de diversos grupos xalapeños, sobresaliendo en duetos, tríos, big bands y diferentes combos.



Los boletos ya se pueden adquirir en línea en la página orquestasinfonicadexalapa.com, o en taquilla de Tlaqná, el día del evento a partir de las 11:00 horas. Precio: $80.00 más comisiones y cargo por servicio. Cupo limitado. No se admiten menores de 12 años.



Este concierto se llevará a cabo el viernes 4 de junio a las 20:30 horas y será transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM) con retransmisión el domingo 6 de mayo a las 12:00 hoas y el miércoles 9 a las 20:30 horas en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.