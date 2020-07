Estricto control en acceso al Municipio y Ley seca, medidas en Poza Rica por semáforo rojo

Como medida preventiva para reducir los contagios de COVID-19, el Ayuntamiento de Poza Rica aprobó mantener el cerco sanitario del centro de la ciudad para el tránsito vehicular hasta que el Semáforo de Riesgo Epidemiológico se encuentre en luz verde o hasta que el Cabildo así lo considere.



También acordó que en los módulos de información instalados en los principales accesos al Municipio haya un control más estricto para las personas que no radiquen en la ciudad, limitando el acceso si a juicio de los propios ciudadanos no es asunto de vital importancia, siempre con apego a los protocolos y las Garantías Individuales de las personas.



Asimismo, estableció que en tanto permanezca el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en rojo queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas por copeo o botella abierta en todos los establecimientos del municipio, incluyendo aquellas unidades económicas que tengan el giro comercial de restaurante-bar.



Mientras que las actividades económicas esenciales estarán sujetas a horarios de 7 de la mañana a las 10 de la noche y para el comercio no menos de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde.



Lo anterior son parte de las nuevas disposiciones administrativas de observancia general de las medidas preventivas y restrictivas con motivo del retorno al color rojo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en el Municipio de Poza Rica por la Emergencia Sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mismas que el Cabildo aprobó por mayoría, que entrarán en vigor cuando se publiquen en la Gaceta Oficial del Estado.



Hasta el momento Poza Rica tiene 866 casos confirmados de COVID-19, 118 sospechosos y 129 defunciones, por lo que hace un par de semanas tuvo que retornar al color rojo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.



Otras de las medidas aprobadas establecen que se permitirá a los comerciantes ambulantes incorporarse a sus actividades el 50 por ciento tres días y el otro 50 por ciento otros tres días, usando obligatoriamente cubrebocas, así como dando cumplimiento a las medidas de higiene y sana distancia.



En el cerco sanitario del centro de la ciudad habrá módulos de acceso peatonal; para poder ingresar será obligatorio el uso de cubrebocas, se les dotará de gel antibacterial o sanitizante y se les tomará la temperatura corporal; no estará permitido el acceso a quien presente una temperatura mayor a los 37 grados centígrados.



Y el para ingresar al mercado municipal habrá dos puntos de entrada y dos de salida, el uso de cubrebocas y la toma de temperatura serán obligatorios y los usuarios estarán obligados a respetar el sentido de la circulación.



Aunado a ello, mientras Semáforo de Riesgo Epidemiológico permanezca en color rojo no podrán abrir las Actividades no esenciales, entre ellas: Gimnasios, albercas, centros deportivos, spa, centros de masajes, cines, teatros, museos, eventos culturales de hasta 500 localidades, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, salones de eventos y casinos, hasta pasar a color al color naranja.