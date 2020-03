Estruendo y temblor sorprende a habitantes de Montreal, en Canadá

Un temblor de magnitud 3.6 en la escala de Richter sacudió durante las primeras horas de la madruga de este domingo la Villa de Montreal.



El movimiento telúrico estuvo antecedido por un estruendo que se escuchó segundos antes de iniciar el sismo.



Cerca de las 3:21 de la madrugada de este domingo, un fuerte ruido, muy similar al que provoca a su paso un camión de carga o el desplazamiento de un tren sobre las vías, despertó a los habitantes de Montreal, quienes no terminaban de salir de su asombro cuando fueron sacudidos por el temblor.



A pesar de que no se trató de un gran terremoto, la intensidad de 3.6 fue suficiente para interrumpir el sueño, quienes abandonaron sus camas, encendieron las luces y se ubicaron alrededor de los ventanales en busca del fuerte ruido exterior.



Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.



"Yo vivo en Saint Léonard y se sintió y escuchó bien feo".



"Pero más que el temblor, fue el ruido súper raro que se escuchó abajo de la tierra".



"Si se escuchó muy feo, fue algo Muy rápido, Cómo un viento fuerte".



"Sí, eso justo sentí yo, cómo película de terror", fueron algunos de los comentarios posteados por usuarios de Facebook; muchos de ellos en aislamiento debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.



Incluso, en un perfil se compartió información que sugiere que el estruendo sería provocado por la fractura de la corteza terrestre, resultado del choque entre las rocas que se desarrolla cada vez que ocurre un sismo, independientemente de su magnitud.



Hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores por este movimiento telúrico que tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noreste de Montreal, muy cerca de Mascouche.