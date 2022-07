Estudiantes buscan garantizar derechos de los niños ante el trabajo infantil en Coatzacoalcos

A través de la campaña “Ojo con sus derechos”, estudiantes universitarios buscarán crear conciencia sobre las garantías individuales de los niños de Coatzacoalcos como la educación, identidad y vivir en familia; debido a la normalización del trabajo infantil en la ciudad.El estudiante de la licenciatura en derecho de una universidad privada, Jonatán García, creador del concepto, dijo que este fenómeno debe ser visibilizado y atendido por las autoridades.“No sabemos qué pasa con esas situaciones, sabemos que la mayoría de esos niños no son de Coatzacoalcos y son de otras partes de la república, pero si poder tener esa atención del gobierno, creemos que a través de esta campaña podemos visibilizar los derechos de los niños. A pesar de que sucede y que lo vemos en nuestra colonia y cerca de nuestras casas vemos normal que los niños no asistan a la escuela, que no tengan un registro, algo tan fundamental”, indicó.Dicha tarea la realiza en coordinación con la Fundación Zoe, su presidenta Denise Godínez Cabrera, mencionó que a tres años de haber puesto en marcha a la asociación, siguen trabajando en cubrir las necesidades de los menores.“Cada vez reforzamos más es la parte donde nos estamos enfocando, la educación para los niños que es muy importante y aprendan cosas nuevas y que hay cosas más de las que ellos están teniendo la posibilidad actualmente de poder participar más allá de eso y que a través de la educación se le puedan abrir más posibilidades, nosotros hablamos mucho acerca de que pueden cambiar sus vidas y promovemos que todos puedan tener las mismas oportunidades”, mencionó.La campaña se espera que llegue a urbanos, sitios públicos y paradas de camión en los que se pueda generar una retroalimentación entre la sociedad de Coatzacoalcos.En el puerto en los cruceros se puede ver niños pidiendo dinero o haciendo malabares para poner obtener una moneda.Los operativos para solicitarle a los padres de familia que no permitan que los niños estén trabajando, están suspendidos desde la pasada administración municipal.La administración actual del DIF, pidió que la gente denunciar cualquier acto en el que consideren se vulnera la integridad de los menores.