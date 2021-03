Estudiantes cubanos privaron a otros de una beca al abandonar la UV

La rectora de la Universidad Veracruzana Sara Ladrón de Guevara González, lamentó que los tres estudiantes cubanos, que en algún momento se dijo estaban desaparecidos, hayan privado a otros jóvenes de tener esa beca CONACYT de la que gozaban, cuando ya habían planeado irse a Estados Unidos.



En entrevista dijo que cuando no se tiene información del paradero de un estudiante o académicos o personal de la UV, se denuncia su desaparición porque esa es la responsabilidad de la universidad; y así lo hicieron con los tres cubanos.



“Nosotros denunciamos su desaparición porque no supimos de ellos y luego se supo que habían tomado la decisión de irse a Estados Unidos. Son sus vidas pero lamentamos que no se hayan dado de baja en la universidad y que no hayan avisado al Consejo Nacional de Ciencia Tecnología porque eran becarios de CONACYT. Que cada quien tome su decisión de vida, es su derecho, pero cuando uno ingresa a una institución tiene uno un deber”.



Agregó que estos tres quitaron la oportunidad a igual número de personas de tener esa beca. “Nuestros estudiantes son mayores de edad y tienen libre albedrío. Lo que tenemos es un deber de sensibilizar los espacios que se usan en la UV, porque esos fueron lugares que alguien más no pudo ocupar y eso sí es lamentable”.



Sobre el regreso a clases presenciales indicó que cuando estemos en condiciones sanitarias que lo permitan se hará, aunque reconoció que quisiera que fuera pronto. “Ya nos urge, están pendientes muchas prácticas, pero vamos avanzando en las plataformas, pero la presencialidad es necesaria como algo de la parte humana”.



En referencia a la versión de que la casa de estudios estaría en quiebra técnica, dijo que esto es mentira. “Es un error de quien lo afirmó, porque no es un préstamo lo que nos dio la Legislatura, sino un aumento presupuestal para pagar el adeudo. Ahí fue un tema de la visión estratégica del Gobierno del Estado y del Gobernador así como del Secretario de Finanzas y Planeación quienes establecieron un mecanismo y gestión directa con el SAT”.



El monto que se tenía que pagar dijo, era de alrededor de 900 millones de pesos, y con multas y recargos aumentó a mil 600 millones, por ello es que se pagó en dos periodos. “El adeudo que guardaba el gobierno para la universidad no los pagaron y con eso se pagó al SAT, eso se hizo a través de una estrategia de aumento presupuestal pero no debemos nada; por primera vez estamos con finanzas sólidas.