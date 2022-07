Estudiantes de medicina, entre amenazas, robos y violaciones; UV no actúa

Estudiantes de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa marcharon desde la Unidad de Ciencias de la Salud hasta el Centro para exigir a la institución y al Gobierno garantías de seguridad para llevar a cabo su servicio social, pues denuncian que han sido objeto de amenazas, robos e incluso violaciones en zonas apartas de la Entidad.Los manifestantes caminaron por las avenidas Xalapa, Ávila Camacho y las calles Zaragoza, Leandro Valle y Enríquez para congregarse en frente del Palacio de Gobierno, donde leyeron un pliego petitorio, entonaron diversas consignas y expusieron cartulinas con mensajes donde reclamaron la protección de sus vidas."Estamos pidiendo a los Gobiernos que nos den un lugar seguro, el servicio social lleva años siendo injusto para los médicos, no hay seguridad, las plazas son en lugares muy lejanos, donde no hay seguridad, dónde los médicos son asesinados, no tienen condiciones seguras", expresó la pasante Diana Laura García Cuervo.Afirmó que constantemente se denuncian casos de agresiones a los alumnos en servicio social por parte de los propios pobladores y la delincuencia organizada, destacando que hasta el momento no ha habido algún deceso registrado."Siempre ha habido casos de acoso tanto laboral como acoso físico hacia los estudiantes, sobre todo a pasantes, desde internos hasta pasantes. Ha habido violaciones a algunas compañeras y compañeros, datos de violencia, amenazas, mucha inseguridad", reafirmó la futura médica.Aseveró que en las regiones costeras y al norte y sur del Estado "hay bastantes zonas inseguras", y aunque se denuncian las situaciones que viven, agregó, "desafortunadamente la Universidad no nos ha apoyado mucho, tal pareciera que está más del lado del Gobierno".García Cuervo cuestionó también que no se les haya dado el Reglamento del Servicio Social, considerando que ello se debe a que en dicho documento están los derechos que tienen como pasantes y se rehúsan a mostrarlo."Hoy exigimos una respuesta del Gobierno para no esperar a que no haya algún pasante o estudiante más afectado. Por mi parte, yo soy pasante de la Secretaría de Salud y muy rara vez atiende este tipo de situaciones", acusó.Acompañada de unos 40 compañeros, también comentó que la Norma Oficial Mexicana 009 de la Secretaría de Salud no está actualizada (es de 2013), por lo que demandan una adecuación para prevenir riesgos para los pasantes.Y es que esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la utilización de los establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina y estomatología."Algunas pasantes han recibido amenazas por parte de la propia población, zonas donde hay narcotráfico y otro tipo de delincuencia y a veces al no acceder a la atención médica por esa parte, son amenazados", refrendó nuevamente.