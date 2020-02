Estudiantes de Xalapa promueven el uso del condón

Para conmemorar el Día Internacional del Condón, e incentivar su uso, estudiantes de algunas instituciones educativas de Xalapa, en colaboración con el DIF Muncipal, realizaron la campaña "Con Condón es Sexy" en el mirador del Parque Juárez.



De acuerdo a Laura Padilla Domínguez, estudiante y colaboradora de la campaña, la ciudadanía si se está acercando para participar en diversas actividades, incluyendo jóvenes y adultos.



"Ha habido mucha gente, tanto estudiantes que han venido en grupos, como adultos a las cuales se les está proporcionando la información para el uso correcto del condón".



Asimismo, consideró que dicho evento fue organizado previo al 14 de febrero, pues dijo, es una fecha donde jóvenes muchas veces no hacen uso de dicho método anticonceptivo y en el caso de utilizarlo, no saben cómo.



"Creo que con base a eso se hizo esta campaña, porque sabemos que es cuando más se ocupa. De alguna manera previo a, se les da la información a los chicos, que a lo mejor por pena no se acercan a los papás".



Los interesados podrán acudir al parque Juárez hasta las 15:00 horas, ya que en la campaña se estarán regalando aproximadamente 10 mil condones.