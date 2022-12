Estudiantes de Xalapa quieren llevar felicidad el Día de Reyes a zonas vulnerables

Jóvenes estudiantes de Xalapa llevan a cabo una colecta de juguetes para niños en situación vulnerable de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec.“Todos los años se celebra Día de Reyes pero hay cierta parte de la población que se ve rezagada, que no cuentan con los recursos para tener unas festividades apropiadas que no tienen esta oportunidad y queremos ayudarles a tenerla”, comentó Luis Leonardo Giot Acuña presidente del voluntariado del Consejo por el Futuro de Veracruz.Estos jóvenes como representantes de diversas asociaciones de la sociedad civil, así como miembros del Cabildo de la Juventud, relataron su interés por participar queremos participar en esta estrategia y piden que la población participe.Giot Acuña acompañado de Alejandro Acosta parte de la coordinación del colectivo civil Uniendo Juventudes Xalapa, María Fernanda Campos Carmona estudiante, Nelyda Saldaña ganadora del premio municipal de la juventud y Montserrat Calixto coordinadora proyectos de Uniendo Juventudes, instaron a la ciudadanía a acercarse y donar a esta colecta que te realizará hasta el día 5 de enero.“Además de Xalapa también queremos involucrar a las zonas de Coatepec y Emiliano Zapata porque es una zona conurbada y el beneficio y la felicidad que nosotros tratamos de recaudar con esta colecta de juguetes va a ser en beneficio de todas estas niñas y niños que están colindando con nuestra ciudad capital”, comentó Calixto.Por su parte, Sánchez reconoció que pese a que muchas personas puedan pasar por una situación complicada para poder donar, esto pueden hacerlo con cosas pequeñas; “sabemos que a veces puede ser difícil donar pero creemos que todos tenemos algún peluche, ropa, dulces, algo que nos nazca del corazón para que podamos hacer felices a niños en situaciones vulnerables”.Comentaron que los juguetes pueden ser nuevos o utilizados, siempre y cuando estén en buen estado y preferentemente que no utilicen pilas.Esta iniciativa contará con varios centros de acopio: los dos principales estarán en Óptica México, ubicada en Xalapeños Ilustres, y el otro será en la caseta de la entrada a la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Posteriormente contarán con centros de acopio móviles, así como los días miércoles, jueves y viernes recolectarán apoyos en el Parque Juárez.Las colonias en que se entregarán los juguetes recaudados serán: Terrero, de Emiliano Zapata; en la colonia 21 de Marzo de Xalapa y en la colonia Lázaro Cárdenas de Coatepec.Para recibir más información o contactar a estos jóvenes para donar los juguetes, pueden comunicarse a través de la página de Facebook Uniendo Juventudes Xalapa.