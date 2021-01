Estudiantes del Tec de Boca del Río exigen destituir a presidente de comité de alumnos

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) nuevamente se manifestaron en las instalaciones del plantel pero esta vez fue para exigir la destitución del presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, José Luna Elvira, a quien acusan de fraude a la comunidad estudiantil.



Señalan que ya terminó la gestión en el 2019 y no ha querido convocar a nuevas elecciones, al contrario, afirman que los estafó con hasta 16 mil pesos al ofrecerles la titulación y certificación de curso de inglés, el cual verificaron y no tiene validez.



"Lo ha hecho con varios materiales y hay pruebas. Es para un examen para poderse titular, depositaron y fue un fraude, se les entregó un documento pero falso, son como 5 o 6 estudiantes de esto. Todo fue un fraude y no hay respuesta", dijo Jorge Cruz Castillo, alumno del séptimo semestre del ITBOCA.



Llaman al director del ITBOCA a intervenir en el asunto.



"El director sabe pero se tapa los ojos para no hacer nada", dijo.



Agregan que en cuanto al precio de las cuotas de inscripción, ya se les disminuyó a mil 600 pesos pero aún no es suficiente porque la situación económica es crítica y no les alcanza para continuar sus estudios.



La cuota inicial era de mil 900 pesos, les disminuyeron sólo 300 pesos.