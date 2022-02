Estudiantes del Tecnológico de Alvarado se niegan a negociar con directivo de la SEV

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Alvarado, casi corrieron de la institución al Director General de Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), David Hernández Santiago, quien llegó al plantel a buscar solución al conflicto.Al acudir la tarde de este miércoles a negociar con los paristas, que por segundo día consecutivo mantienen tomadas las instalaciones, éstos se negaron a negociar con él y pidieron la intervención de Manuel Chávez Saenz, director general de Institutos Tecnológicos Descentralizados de la Secretaría de Educación Pública (SEP).La postura de las autoridades educativas, de que no está a discusión la remoción del director del plantel Miguel Hernández Linares, “porque no se siguió el debido proceso”, como lo evidenció el Director del Jurídico, Aarón Mirón Cosquilla, quien señaló también que se haría la investigación correspondiente por parte del órgano de control interno, pero que se permitiera el acceso a las instalaciones.En respuesta los estudiantes se negaron a dialogar con el enviado, ya que la presencia de Hernández Linares en el Tecnológico no trae ningún beneficio al plantel y eso es evidente en los dos últimos años, por las irregularidades y carencias que se enfrentan en él mismo.Además, los funcionarios hicieron notar que la acción emprendida no era legal, porque sus quejas no fueron canalizadas ante las instancias correspondientes, por lo que sus demandas no podrían ser atendidas, como lo estaban demandandoEsta postura, molestó a los estudiantes, quienes le echaron en cara que las quejas en forma oportuna fueron presentadas al director del plantel, quien se negó a recibirlas e incluso amenazó a los estudiantes con ejercer acciones en su contra, sobre todo en contra de los que están por concluir sus estudios.Para ello, dijeron, el cuestionado funcionario se apoyó con maestros afines a su grupo, coaccionando a los estudiantes para deponer la actitud.Del camino averiado que comunica con la Unidad Académica, la respuesta, un tanto grosera, dada por el titular del Instituto, fue en el sentido de que lo que pase después de 300 metros de dónde se encuentra la institución no es problema de él, cuando el acceso está sumamente deteriorado y ya ha habido siete accidentes en la cual han sufrido lesiones los estudiantes por el mal estado del camino.El funcionario educativo por todos los medios trató de persuadir a los estudiantes de entregar las instalaciones y establecer una mesa de diálogo, teniendo como respuesta una total negativa, en tanto no sea removido del cargo al actual director, por lo que, al no encontrar eco, tuvo que abandonar el lugar.Allí, de nueva cuenta, los estudiantes deploraron lo señalado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación de esta capital en la mañana de este miércoles, señaló que detrás del problema se encontraba la alcaldesa Lizzette Álvarez Velas y el excandidato del partido Podemos a la presidencia municipal, Tomás Hipólito Tiburcio.“En vez de que nos ayude el Gobernador, nos está echando tierra”, señalaron al tiempo de advertir que se mantendrán en la misma postura hasta que llegue el titular de Tecnológicos Descentralizados a negociar con ellos o el propio Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García o el mismo Ejecutivo del Estado.