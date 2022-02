Estudiantes del Tecnológico de Alvarado toman las instalaciones

Este martes, estudiantes del Instituto Tecnológico de Alvarado tomaron las instalaciones del plantel en demanda hacia el director Miguel Hernández Linares, a quien acusan de ser ajeno a las problemáticas por las que atraviesan.Afirman que a pesar de que las instalaciones no están en condiciones para el regreso a clases presenciales pues ni siquiera cuentan con agua ni jabón, además de que los caminos de acceso a la institución están en pésimas condiciones, tuvieron que regresar a la escuela.“La queja principal es el camino, tengo compañeras que se han caído, se han lesionado, él dijo que no le interesa lo que le suceda al alumnado 300 metros alrededor de la escuela; las instalaciones no están aptas para el regreso a clases, la primera semana no contábamos con gel antibacterial, no contábamos con Internet, no contamos con agua, no contamos con jabón para lavarnos las manos, no teníamos cañón en las aulas para presentar nuestros trabajos”, declaró una de las estudiantes.Piden la intervención de las autoridades del Tecnológico Nacional y del Gobierno del Estado para que tengan conocimiento de las condiciones en las que opera esta escuela.Y es que además del incremento de cuotas escolares, existe la advertencia de que se pretende trasladar el plantel a Medellín de Bravo, lo cual afectaría a más de 2 mil 500 estudiantes de Alvarado, Tlalixcoyan y Lerdo, quienes no pueden costear el traslado hasta otro municipio.“Muchos se han dado de baja porque aumentaron las inscripciones, agregaron una oferta de inscripción escolarizada gratuita y la sabatina aumentó a 2 mil 300, aquí en Alvarado la situación estudiantil está muy decadente, nos quieren quitar la sede de Alvarado sin importar que esta institución luchó mucho para que se quede aquí; quieren cambiarla a Medellín y eso tampoco lo podemos permitir”.Afirman los estudiantes que intentaron dialogar con el director del plantel pero ante la falta de respuesta y ser ignorados, tomaron las instalaciones.