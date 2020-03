Estudiantes denuncian que en UVI de Tequila también hay acoso

La tarde-noche de este lunes comenzó a circular en redes sociales la denuncia de acoso en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) de Tequila, sin embargo, en ninguno de los carteles se hace mención de un nombre en específico.



Dentro de las consignas de los carteles destacan: "te dices intercultural, pero haces llorar a las alumnas"; "queremos escuelas libres de acoso"; "¿quieres ser anarquista revolucionario? Primero sé honesto"; "¿que la UVI no? No, en la UVI también acosan, también se conserva el poder, también hay doble moral"; entre algunas otras.



En un perfil recién creado y que se identifica sólo como UVI, fueron subidas fotos de los carteles que fueron colocados en las instalaciones de esta escuela y dentro de los textos que se publican está: "Queremos fuera a esas personas que abusan de su poder, no más acoso en la UVI, no más mentiras y doble moral, estamos hartas de que nos oculten las cosas #meduelesuvi".



Es de recordar que en recientes fechas autoridades de la UV pidieron que todos aquellos estudiantes que han sido acosados, presenten su denuncia con nombre y apellido, pues la casa de estudios les va apoyar.