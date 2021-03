Estudiantes mexicanos continúan varados en el extranjero por pandemia

Ante el mal manejo de México en la pandemia del COVID-19, vuelos internacionales hacia este país han sido cancelados por tiempo indefinido, lo que ha obligado a jóvenes mexicanos a permanecer en las naciones donde cursan algunos estudios.



Es el caso de Elisa Reyes, joven oriunda de Río Blanco, que desde hace al menos un año radica en Ucrania, en donde realiza estudios de música y a quien le fue cancelado su vuelo.



Explicó que algunos países europeos han tomado esa decisión, como son Italia, Francia y Alemania debido a que ven con recelo el manejo de la pandemia por parte de México.



Recordó que México nunca ha cerrado sus fronteras con otras naciones, y para quienes llegan no les pide prueba COVID, tampoco seguro médico “ni pide absolutamente nada para entrar”.



Explicó que minutos antes de desembarcar el avión hacen entrega a los pasajeros de unos papelitos donde se pide anotar el nombre, responder si tienen algún síntoma, y al desembarcar entregan ese papelito y el pasaporte y es todo, por lo que realmente no hay una fiabilidad de que quienes ingresan no están enfermos.



Recordó que las cifras en materia de COVID-19 son muy altas en el país a diferencia de otros, pero esto obedece a la estrategia que cada uno tomó, pues por ejemplo la etapa de confinamiento en Ucrania fue muy estricta, pero hoy se refleja en las cifras que tiene en esta enfermedad.



Indicó que le da tristeza no poder venir a México, más porque quisiera estar con su familia, y en la misma situación están otras personas, como una amiga que tiene en Francia, pero no les queda más que esperar.