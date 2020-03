Estudiantes mujeres de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana (UV), ubicada en Río Blanco, protestaron de manera pacífica a través de la colocación de cartulinas, donde exigen ser respetadas como féminas en todos los ambientes.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo, las féminas de esta facultad decidieron colocar carteles con diversas leyendas como: "quiero que me busquen en consulta y no en la lista de se busca"; "¿Por qué se escandalizan por las que luchan y no por las que se mueren?"; "No es contra ustedes es por nosotras"; "Somos alumnas no mercancía", entre otras consignas.