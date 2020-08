Estudiantes no regresarán a las aulas, ciclo escolar iniciará de manera virtual

El inicio del ciclo escolar 2020-2021, será de manera virtual y a distancia para todos los niveles educativos del estado de Veracruz, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al adelantar que el retorno presencial a las aulas en la entidad será únicamente cuando se alcance el semáforo Covid en verde.



Durante entrevista, el ejecutivo estatal dijo que el retorno presencial derivaría del desarrollo de la pandemia en cada región y de la semaforización que se mantenga, puesto que únicamente se regresará a las aulas si existen las condiciones para los estudiantes.



En este sentido, García Jiménez invitó a la población a seguir la conferencia presidencial matutina de este lunes 3 de agosto, donde el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informará sobre la fecha de inicio y estará acompañado del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.



“Se dará la guía de cómo seguir para el próximo periodo escolar, ya que al no alcanzar el semáforo Covid en verde, no habrá regreso a clases presencial”, reiteró.



El mandatario comentó que será el día de mañana lunes, cuando las autoridades educativas presenten la estrategia, misma que en el caso de Veracruz será a distancia en todos los niveles.



“Se detallarán las características en cada nivel”, asentó.



Por tanto, Esteban Moctezuma será el encargado de informar sobre los acuerdos del Consejo Nacional de Educación (CONAEDU).



Y es que ante la pandemia por COVID-19, varios estados aún permanecen en semáforo rojo, por lo que se debieron implementar nuevas estrategias para el sector educativo y con ello asegurar el regreso a las aulas en el país, sin que exista riesgo a la salud de los estudiantes.



Al respecto, las autoridades estatales han dejado en claro que en Veracruz se cuenta con las condiciones para iniciar a distancia el ciclo escolar, en el momento que la autoridad federal lo determine, pues se utilizarán herramientas como radio, televisión y diversas plataformas virtuales.



Además, para las zonas donde se no se tiene acceso a internet, radio o televisión, se distribuirán los cuadernillos generados por la propia SEV, para dar continuidad a los contenidos planteados en los programas, tal como se realizó en la última fase del periodo anterior.