Estudiantes toman Tec de Poza Rica; exigen reinstalar a docentes despedidos

Estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial tomaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR), no permiten el paso ni a docentes ni estudiantes de otras carreras ya que exigen una solución ante el despido de cuatro profesores y recorte de carga académica para nueve más, lo que deja en incertidumbre su preparación académica especialmente para los que cursan los últimos semestres de la licenciatura.



El pasado martes, los estudiantes de esta carrera hicieron una protesta pacífica para pedirle al director del ITSPR, Jesús Huerta Chúa, que resuelva la ausencia de los profesores que dejaron de prestar sus servicios frente a varias materias, entre estos donde realizan proyectos y tesis profesional.



El titular de la institución les prometió a los estudiantes que esto se resolvería pero sin una fecha determinada, por ello determinaron que esta situación los deja en incertidumbre académica y decidieron este jueves iniciar medidas de presión drásticas.



Ante esta advertencia, esto se llevó a cabo después de la primera hora de actividad educativa. Los estudiantes comenzaron el bloqueo de la entrada principal y posteriormente de los laterales. Luego, se solicitó a estudiantes y maestros que abandonaran las aulas.



De acuerdo con la estudiante de sexto semestre, quien dijo llamarse Liliana, explicó que los proyectos académicos que llevaban con los docentes despedidos quedan en crisis ya que no tendrán continuidad, por lo que demandan que sean reinstalado ya que consideran que son profesionistas de buen nivel académico.



Esto les preocupa porque no afecta sólo a una carrera sino a varias licenciaturas que ofrece el ITSPR. La entrevistada dijo que dialogaron este jueves con el director Huerta Chua, quien nuevamente les ofreció resolver la situación contratando otros docentes, lo que les preocupa porque los proyectos no llevarían el seguimiento pertinente.



Esta medida de presión se mantendrá todo el día, advirtieron los alumnos a quienes intentaron pasar argumentando diversas justificaciones, algunos profesores que querían ingresar a las oficinas y otros egresados que argumentaron ser ganadores internacionales y requieren hacer proyectos para próximas competencias. A ninguno se le permitió el paso ya que los alumnos pretenden que se les dé una solución.