Un estudio dado a conocer el domingo en Israel, revela que la vacuna de Pfizer contra el Coronavirus no sólo previene infecciones, sino que reduce el riesgo de enfermar de gravedad.



Medios como The Jerusalem Post difundieron el estudio, aplicado a un millón 200 mil personas, de las cuales 600 mil recibieron la vacuna y 600 mil no y que mostró 94 por ciento menos de casos de Coronavirus sintomáticos y 92 por ciento menos de casos de formas graves de la enfermedad entre los vacunados.



El estudio también reveló que la vacuna fue igual de eficaz entre las personas mayores de 70 años que entre los más jóvenes. Entre los vacunados, detalló el Post, unos 170 mil tenían más de 60 años.



Los resultados del estudio son similares a los que arrojaron los ensayos clínicos de Pfizer. La vacuna es más eficaz una semana después de aplicada la segunda dosis, como ya habían mostrado los ensayos, según explicó el profesor Ran Balicer, quien es jefe de innovación en Clalit, citado por el Post.



Previamente, otro estudio de Maccabi Helthcare Services reveló que menos de 0.1 por ciento de personas que recibieron la segunda dosis de Pfizer se contagiaron de COVID-19.



En Israel se han vacunado, de acuerdo con ourworldindata.org, 6.44 millones de personas, o 45.14% de la población. Las vacunas aprobadas en el país son las de Pfizer y Moderna.