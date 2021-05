Estuvo 12 años preso por un delito que no cometió, en Veracruz Puerto

Por escasez de pruebas, Claudio Cristian “N” fue absuelto de toda responsabilidad judicial como autor intelectual del asesinato de sus propios padres y hermana, hecho que ocurrió el 2 de abril del 2009 en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Floresta de Veracruz.



El abogado Gerson Uzziel Villegas Contreras, señaló que a su cliente lo habían culpado como el actor intelectual del triple homicidio cometido hace 12 años, declaró que su representado siempre fue inocente y que además se presentaron diversas irregularidades durante el proceso.



“Estuvo 12 años preso por un delito que no cometió, se le suspendieron sus derechos civiles y políticos, con el sistema anterior se detenía a las personas para investigar, hubo muchas situaciones que se analizaron de fondo como las contradicciones que existieron, pruebas científicas, en el bolígrafo el siempre salió negativo y son cuestiones que no se valoraron en su momento por el Tribunal anterior, afortunadamente al final salió todo favorable con el amparo se ordenó la libertad de acuerdo con las violaciones que hubo”, detalló.



Claudio Cristian, quien ahora cuenta con 42 años de edad, quedó en libertad plena el pasado 11 de mayo al recuperar sus derechos civiles y políticos e intenta retomar su vida y el negocio de su padre.



En rueda de prensa, el Litigante dijo que, en nombre de su representado, busca que la sociedad veracruzana sepa, como lo dijo al principio que fue detenido que él no fue responsable de la conducta que lo imputaban, ya que cuando fue detenido presentaba una herida por arma de fuego por las personas que lo involucraron en el hecho.



Además de que aseguró la familia de Claudio Cristian siempre le mostró su apoyo y creyó en su inocencia por lo que lo apoyarán en su reintegración a la sociedad.