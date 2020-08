Etiquetado en comida “chatarra” es para ser críticos con lo que comemos: Nutrióloga

Desde hace unas semanas, empezaron a aparecer en tiendas de autoservicio de la conurbación Veracruz-Boca del Río productos "chatarra" con el nuevo etiquetado frontal que ordenó la Secretaría de Salud a nivel federal para advertir por su exceso de grasas y calorías.



Al respecto, la nutrióloga Carla López Mijangos, mencionó que este etiquetado es de suma importancia para ayudar a los consumidores a tener una mejor visión de lo que consumen.



"Nos ayudará mucho a no caer en las trampas de alimentos ultraprocesados que se suelen anunciar como nutritivos porque traen un nopal en sus etiquetas o porque dicen ser sanos, lo que en su mayoría suele ser falso ya que contienen altos niveles de azúcar o sodio", dijo.



Aclaró que si bien el etiquetado frontal resulta beneficioso, también podría ser perjudicial para personas con trastornos alimenticios que suelen llevar conteos extremos de calorías.



Sin embargo, resaltó que no se trata de satanizar ninguna clase de alimentos, sino de mejorar nuestros hábitos alimenticios y no dejarnos engañar por productos cuya imagen parece saludable pero sus ingredientes no lo son.



"Podemos comer de todo pero con medida, se trata de que como consumidores seamos más responsables de nuestra alimentación y estemos mejor informados para comprar la mejor opción de acuerdo a sus ingredientes, volvernos críticos e intuitivos en nuestros alimentos", mencionó.



López Mijangos consideró que está medida debería acompañarse de una regulación nacional donde se prohíba la venta de alimentos ultraprocesados a menores de edad, ya que la República Mexicana tiene un alto índice de niños obesos.



La nutrióloga recordó que la obesidad y las enfermedades que se derivan de ella como la diabetes e hipertensión, son unas de las principales causas de muerte en el país, por lo que insistió en la necesidad de mejorar nuestros hábitos alimenticios.



La especialista subrayó que esta pandemia ocasionada por el COVID-19 ha demostrado la necesidad de mantener buenos hábitos alimenticios para gozar de buena salud física y así estar mejor preparados para enfrentar cualquier enfermedad.



Cabe recordar que para el primero de octubre de este año, el 90 por ciento de los alimentos considerados "chatarra", deberán colocarlo en la cara frontal de sus empaques.