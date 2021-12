Evade Secretaria del Trabajo informar sobre acoso a becarias de Jóvenes Construyendo el Futuro

Justificando que el protocolo para la prevención por acoso sexual establece la confidencialidad de los casos, la secretaria del Trabajo, Dorheny García Cayetano evadió informar sobre cuantos eventos de estos se han registrado en Veracruz a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y qué se ha hecho desde su dependencia.La servidora pública dijo además que debido a que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no genera este tipo de conductas violentas hacia las mujeres, por esa sola razón, no lo pueden hacer funcionarios menores.“Eso no es discurso, es una realidad”, dijo al comparecer este martes ante el Congreso del Estado y al ser cuestionada sobre los casos que se han hecho público en los últimos meses.Uno de los últimos es del director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Banderilla, José Antonio Morales Padilla, quien fue denunciado en una carta enviada a la misma Secretaria, por acosar sexualmente a becarias de este programa.En esta, las becarias señalaron que el funcionario elige a los jóvenes sin tomar en cuenta el perfil académico, ni de aptitudes y capacidades, “sino más bien, quien le sea agradable y le simpatice”.Al respecto, García Cayetano sostuvo que la Secretaría, a través del Servicio Nacional de Empleo solo vincula a los jóvenes, pero no dirige las funciones de este programa.Indicó que debido a que el Protocolo para la Atención, Prevención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, aplicable para todo el servicio público estatal tiene como lineamiento principal mantener “una estricta confidencialidad con respecto a estos casos” para evitar la revictimización de las personas que puedan sufrir un caso de estos, no puede hablar del tema.Y aunque evidenció que las mujeres muchas veces se sienten desprotegidas por no contar con una red de apoyo en casos como este, tampoco mencionó qué hizo al conocer el contenido de la carta de las becarias.“En muchas ocasiones los procesos han sido tan largos, tan extenuantes, que prefieren renunciar antes que seguir con este engorroso camino”, señaló.García Cayetano dijo por el contrario que debido a que el gobernador ha insistido en la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y no genera este tipo de actitudes, “’cuantimenos’ algún funcionario público menor que el que lleva a cargo la administración pública en este estado”.