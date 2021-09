Evangélicos de Orizaba descartan marchar por la vida junto a Iglesia Católica

A pesar de que coinciden en luchar a favor de la vida, evangélicos no participarán en la marcha ecuménica del próximo 3 de octubre, indicó el pastor Miguel Ángel Hernández Bustos, presidente del Consejo de Pastores y Ministros de Orizaba y Zongolica.Señaló que aunque coinciden en su objetivo, cada organización emprende las acciones que considera necesarias y por ejemplo algunas han participado en marchas, otras han hecho manifestaciones a través de escritos.“Nosotros hemos tenido pláticas con algunos Diputados, que son los que se encargan de legislar”, indicó.Comentó que si bien los diputados representan al pueblo, hay quienes les dicen que no les interesa su postura, que ellos van sobre cierta línea, otros sí los oyen y a ellos les han entregado documentos y han platicado con ellos.Señaló que han encontrado apoyo en el director de Asuntos Religiosos, quien coincide con ellos y les ha ayudado mucho para reunirse con los diputados y establecer su postura en contra del aborto.El pastor indicó que aunque ellos no participarán en la marcha ecuménica del próximo 3 de octubre, posiblemente otros grupos evangélicos lo hagan.Sin embargo, comentó que tienen pensado hacer su propia manifestación y en cuanto tengan alguna fecha lo darán a conocer.