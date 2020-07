Evangélicos de Orizaba salieron a las calles a pedir educar sexualmente a sus hijos

Tal y como lo anunciaron ayer, algunos pastores evangélicos representantes de 70 iglesias del Valle de Orizaba salieron en una caravana para pedir porque el gobierno no insista en que los padres no deben educar sexualmente a sus hijos pero también se dieron tiempo para pararse por un instante afuera de los hospitales del IMSS y del Regional de Río Blanco y rogar por personal médico y pacientes con COVID-19.



Hicieron un recorrido que inició durante la mañana y finalizó hasta esta tarde, llegando a siete puntos: Palacio de Ixtaczoquitlán, Hospital General del IMSS, Palacio Municipal de Orizaba, Hospital Regional de Río Blanco, Palacios Municipales de Nogales y Ciudad Mendoza.



Los pastores dijeron que esta actividad la efectuaron siempre buscando guardar su sana distancia, usando cubrebocas y en vehículos que no transportaban más de tres personas.



Cuando bajaban para pronunciarse ante las autoridades o hacer oración en los hospitales, sólo lo hacían unos cuantos para respetar los protocolos indicados por las autoridades de los tres niveles de Gobierno.



Los líderes religiosos enfatizaron que se debe respetar el modelo original, es decir que sólo hay dos sexos y que la figura del matrimonio es la unión de dos personas pero de diferente sexo.



De igual forma, expusieron que es necesario que sean los papás quienes eduquen respecto a la sexualidad a sus hijos, que no se apruebe por parte de los diputados locales el aborto ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.