Evangélicos de Veracruz exigen renuncia de López Gatell

La Red Evangélica del Estado de Veracruz tiene registrado a un total de 45 ministros que han fallecido a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y se tienen algunos casos en los cuales sus familiares padecieron de esta enfermedad o murieron, aseguró su presidente Guillermo Trujillo Álvarez.



Expresó que por tal motivo se insiste a la feligresía evangélica a reforzar las medidas de prevención para evitar mayores contagios, ya que a nivel nacional, se tienen más de 500 los ministros que han sucumbido por los efectos del coronavirus



“Sabemos que de otras iglesias, obispos católicos, presbíteros también han muerto por este padecimiento, ya que este virus no respeta, ni sexo ni creencias ni posición social o económica, pues el potentado Carlos Slim, también enfermó de COVID-19”, añadió.



En ese tenor, invitó a todos a tomar en serio este mal y si no tiene que salir que no lo haga y si lo hace que sea a lo más esencial.



Por otro lado, señaló que lo vivido por el presidente Andrés Manuel López Obrador le sirva para sensibilizarse y le dé la seriedad que debe tener sobre la pandemia del COVID-19 y realice los cambios en su estrategia de la lucha contra el coronavirus que se ha emprendido en nuestro país.



Además, le pidió analizar los cambios que deben darse en el sector salud, empezando por el subsecretario doctor Hugo López Gatell, quien es el responsable de aplicar las estrategias para combatir la pandemia, quien debe renunciar al cargo, porque la estrategia emprendida no ha dado los resultados esperados.



“Yo creo que es necesario que renuncie, que haya cambios en la estrategia, ya que especialistas en la materia, hablan de que hay una tragedia por culpa de él, al no aplicarse las medidas preventivas para evitar su propagación”, añadió.



“Ojala que recapacite el Presidente y se dé cuenta que este señor no tiene la capacidad para atender este rubro y ello dan cuenta los más de 160 mil muertos oficialmente, pero que se sabe que suman más los decesos por el COVID-19”, apuntó.



Finalmente, mencionó que al tener conocimiento del padecimiento que tuvo el ejecutivo federal, se invitó a los representantes de los más de 3 mil templos evangélicos veracruzanos a unirse en oración para pedir por la salud del Presidente.