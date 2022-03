Evangélicos denunciaron a autoridades de Orizaba por desalojo

Aunque se busca una solución por la vía política en el desalojo del que fueron objeto pastores evangélicos y congregantes por parte del Ayuntamiento de Orizaba, ya pusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía por los delitos que resulten.El abogado y pastor Adrián García Rodríguez indicó que desde hace dos años en que el propietario les permitió ocupar ese espacio les comentó que había un problema legal con el Ayuntamiento, que le pretendía embargar por la falta de pago del impuesto predial.Agregó que no se oponen a la aplicación de las leyes que hay en la ciudad, pero sí se considera que no fueron las formas, primero porque uno de los pastores había hablado días antes con el Alcalde y éste le había dicho que les daría tiempo para desalojar, pero sorpresivamente llegaron ahí empleados del Ayuntamiento sin orden alguna y policías con armas largas, lo cual fue una desproporción y abuso.Señaló que tras la denuncia, sostuvieron una reunión con el Fiscal de Distrito para que el caso no se empantane y también se podría convocar a una reunión con el alcalde Juan Manuel Diez Francos, con quien no están cerrados a reunirse, pero tampoco confían en él, pues "sabemos cómo se las gasta el señor".La denuncia interpuesta por los pastores quedó asentada bajo el numeral 338/222.