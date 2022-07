Evangélicos exigen que autoridades de Orizaba devuelvan inmueble “Icinemas”

Adrián García Rodríguez, abogado del ministro de culto, Carlos Hernández Aburto, este último que demandó al ayuntamiento de Orizaba para que le regrese la posesión del inmueble conocido como "Icinemas", informó que las autoridades tienen 24 horas para entregar el edificio.Explicó que el acuerdo emitido por el Juzgado Federal 16 de Distrito con sede en Córdoba, indica que: "requierase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computadas, den cumplimiento a la suspensión definitiva dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós".García Rodríguez, detalló que en cuestión del amparo promovido por Carlos Hernández Aburto, en representación de los otros ministros de culto que también estaban ocupando este edificio, hay dos vías: la incidental y la constitucional.La primera trata del cumplimiento de la suspensión, primero provisional y ahora definitiva. "En incidente porque no han cumplido la devolución y es que desde la provisional, el Ayuntamiento tendría que haber devuelto el inmueble en tanto se agotaba todo el procedimiento de amparo, y nosotros hemos acreditado también que el Ayuntamiento no ha cumplido con las órdenes judiciales de la devolución del inmueble".Además en esta, la incidental, se les da a las autoridades la instrucción que poseen 24 horas, desde que se les notifique el acuerdo del día 19 de julio, para entregar el edificio. "Si no fuera así se tendría que acreditar el desacato a la autoridad judicial por el incumplimiento de esa orden.Vamos a esperar que se computen las horas señaladas, y notificarle al juez y si el ayuntamiento no cumplió, entonces se haría acreedor a una multa".En cuanto a la vía constitucional se estaría esperando la resolución final del amparo, donde se va a acreditar si el ayuntamiento violó o no la Constitución de la República en los artículos 1, 14, 16 y 17 desde la demanda inicial.Los señalados de incumplir son: el alcalde Juan Manuel Diez Francos; la síndico Michelle Fragoso Martínez; la coordinadora jurídica, América Argumedo Domínguez y el tesorero municipal, Javier López García.