Evangélicos no quieren a candidatos que promuevan aborto o infancias trans

La mesa directiva de la agrupación de iglesias evangélicas y asociaciones civiles denominada “La Iglesia de la Ciudad” advirtió que no darán su voto en las próximas elecciones a los candidatos que promuevan el aborto y las infancias “trans”, pues se tienen que privilegiar a la familia y la vida.



“La sociedad civil que entiende los valores esenciales de la vida y la iglesia en esta ocasión no van a votar por las personas que promuevan el aborto, que promuevan infancias trans, (...) estamos buscando promover el pin parental donde se les dé a los padres la facultad que siempre han tenido y puedan educar a sus hijos con valores y principios esenciales de la vida”.



En voz de René Olivares, expresaron los pastores, iniciativa ciudadana y organizaciones de la sociedad civil que hay preocupación por el contenido del Dictamen sobre Igualdad Sustantiva, en la Cámara de Diputados, cuyo contenido resulta engañoso y nocivo pues bajo la “igualdad sustantiva” pretenden hacer cambios a la constitución.



Rechazaron que se quiera aceptar que ahora sea forma de comunidad familiar, a la bigamia, poligamia, el poliamor sin advertir los alcances sociales y legales que alcanzará esta medida.



“Además de representar el reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo sin considerar que es un tema que compete legislar a los estados”.



En referencia a la autonomía reproductiva, dijo, que se busca en el fondo reconocer el aborto como un derecho o dar un cobijo constitucional a dicha ideología, que incursan grupos radicales.



“Reproducción asistida, como servicio de salud, abriendo la puerta al financiamiento con recursos públicos de clínicas para la manipulación del material genético sin que se cuente con una legislación específica que garantice los controles sanitarios y bioéticos”.



De igual forma se refirió al tema del derecho de toda persona a decidir la identidad sexual y genital, lo que implicaría, apuntó, incorporar a nivel constitucional el supuesto derecho de la rectificación sexo-genérica con implicaciones graves sobre todo hacia niños, niñas y adolescentes.



“Estas reformas a la constitución representan implicaciones adversas a la vida y familia y libertades con respecto a los mexicanos, por considerarse materia de derechos humanos provocando repercusiones en la concepción de los derechos humanos, por lo cual enviamos un mensaje a los legisladores y presidente de la República: pedimos que se rechace este dictamen, que no se legisle al vapor sin considerar la opinión”.