Evangélicos piden a veracruzanos ser solidarios con migrantes

Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, pidió a la población xalapeña ayudar a los migrantes que atraviesan por la ciudad. De igual manera reprochó que no ha habido políticas correctas en materia de migración, señalando el reciente caso de migrantes mexicanos que murieron al interior de un tráiler en San Antonio, Texas.“Son seres humanos, personas que van en busca de una mejor calidad de vida, por qué en sus países hay más violencia que en el nuestro. Allá simplemente por vivir les quieren cobrar y si no pagan los matan. Vienen huyendo de una cruda realidad que deseamos y pedimos a Dios que cambie esa situación”. Comentó.Trujillo Álvarez instó a la población a ser solidarios, siempre que los migrantes sean personas calmadas, que no vandalicen y que no pertenezcan a grupos criminales. “Son seres humanos que vienen hasta con familias y niños”.Pidió también apoyarlos con una moneda, recursos y con cobijo.Esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador tras reunión con el presidente estadounidense Biden, haya avanzado en tema político de migración, pues aseguró que es tema pendiente por caso de migrantes mexicanos muertos en Texas.El evangélico recriminó que no han habido políticas correctas de que se vaya a hacer algo, esperando así que hoy el presidente López Obrador regrese con buenas noticias.“La migración es un tema que a todos nos involucra, por qué por aquí atraviesan los migrantes, por nuestras calles, por nuestra ciudad de Xalapa y por todo el estado”, dijo.Asimismo, esperan que el gobierno aterrice políticas que sirvan y ayuden a los migrantes, pues aseguran que es preocupante qué hay mucho migrante mexicano, ya que no encuentran oportunidades, empleo o huyen de la violencia en México.Trujillo aseguró que se debe crear política para generar más empleos del país y que la inversión llegue más. Y qué en vez de recibir remesas que México sea un país que ofrezca oportunidades y que sea un país seguro.Pues el tema de migración lo atribuye a la inseguridad; “un empresario si no tiene seguridad no invierte, a veces se va y se lleva su capital por qué siente miedo, siente temor por la inseguridad. Gobierno debe garantizar seguridad para que empresarios inviertan y generen empleos”.Pues resaltó que antes veían a 3 o 4 personas migrantes en Xalapa, mientras que ahora ven familias completas que están en los cruceros y en lugares donde están pidiendo ayuda. Estipuló que el aumento que como iglesia han percibido en la capital veracruzana es más del doble.