Evangélicos piden al Gobernador promover la revocación de mandato en Veracruz

El presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas del Estado de Veracruz (CRIEEV), Alfredo Luna Murillo, hizo un llamado al Gobernador del Estado para que aplique su poder de veto y permita que en la entidad se cuente con la revocación de mandato.



Recordó que MORENA tiene tres postulados: no mentir, no robar y no traicionar y en su momento comprometieron que habría revocación de mandato.



Mencionó que se entienden algunos puntos de la reforma, como el quitar el recurso a los partidos políticos por cuestión económica, “eso suena muy bonito y muy poético” pero nada tiene que ver la revocación de mandato.



Indicó que en una reciente visita que hizo el Presidente del país a la entidad, dijo que era una bendición tener a Cuitláhuac García de Gobernador porque era el más honesto, entonces, es hora de que siga los postulados del mandatario federal y “no robe a la gente la ilusión de tener” esa herramienta.



“Hago un llamado muy respetuoso a la bendición de Veracruz, de acuerdo a las palabras de nuestro Presidente, que así le llamó, para que use ese poder de veto que tiene y permita la revocación de mandato”, llamó.



Consideró que, así como el jefe del Ejecutivo federal está contento con él, igual está la población y nada tiene que temer de que lo quieran quitar.