Evangélicos ven “Estado Fallido” en Atzompa; piden al Gobierno estatal intervenir

El presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas en el Estado de Veracruz (CRIEEV), Alfredo Luna Murillo, consideró que lo ocurrido en Soledad Atzompa, donde pobladores quemaron vivos a dos presuntos estafadores, sólo habla de un estado fallido, por lo que conminó al gobernador a tomar cartas en el asunto.



Señaló que no hay justificación para arrebatar la vida a nadie, pues independientemente de lo que lo que hayan hecho esos hombres, nada justifica el fin que les dieron.



Agregó que al tomar los pobladores la justicia en sus manos, el mensaje que se da es que la justicia en algunos lugares de Veracruz no está siendo efectiva y en los hechos habla de un estado fallido.



Ante ello, exhortó al gobernador a tomar cartas en el asunto y se ponga orden, pues no se puede tolerar que ocurran este tipo de hechos en ninguna parte, ya que es un crimen aquí y en cualquier parte del mundo, por lo que también llamó a los pobladores a no incurrir en estas acciones fuera de ley.



Puntualizó que Veracruz es un estado de derecho en donde los crímenes por venganza no tienen cabida, sino que se requiere la aplicación de la ley y contar con autoridades que la hagan cumplir.



“No es posible tolerar esto. Es la vida de dos personas, lo que hayan hecho no lo justifica”, remarcó.