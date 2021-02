Evelia, de 80 años, espera con ansias su segunda dosis de vacuna

Evelia Posada Santiago de 80 años es una de las veracruzanas del sur de la entidad que resultó beneficiada con la vacuna anti COVID-19.



La dama narró su experiencia y se dijo contenta de haber obtenido el fármaco que da esperanza de no ser afectada por el “terrible virus”.



Aunque aseguró que no le dolió y que a 24 horas de la aplicación no tiene síntomas secundarios. Sí explicó que la noche previa, de la emoción solo estaba esperando que amaneciera.



"Me llamaron dos veces, me dijeron que pronto venía la vacuna y si la quería y dije por supuesto que dije que sí. Espere otra llamada entonces, dijeron. Luego me llamaron que tenía que presentarme ayer a las 6 de la tarde, pero fui antes y gracias a Dios me atendieron muy bien. Rogaba a Dios que pronto amaneciera para ir a vacunarme junto con mi esposo y las demás personas. Todo fue muy bonito", indicó.



La señora Evelia narró que dentro de La Casa de Cultura de Nanchital, las personas encargadas de la vacunación le hicieron preguntas sobre enfermedades, transfusiones de sangre y más.



Admitió que ella sufre de la presión y "el azúcar", pero mencionó que esto no fue impedimento para ser vacunada.



Tras obtener el beneficio le pidieron esperar media hora para ver si presentaba alguna reacción, le pidieron su credencial de elector, le tomaron fotos y luego se pudo ir a casa.



"Me pidieron un papel, mi credencial de elector y con otro papel me dijo la señorita que lo iba a agarrar y me iba a tomar una foto, entonces yo le dije: ¿como los presos? Me dijo que si y ya eso fue todo", externó.



Será dentro de 4 u 8 semanas, cuando doña Evelia tenga que regresar para que le apliquen la segunda dosis.



"Espero pronto ese día", expresó.



Asimismo, agregó que ella deseaba vacunarse para no contagiarse y dijo que antes de que el fármaco existiera ella ya se protegía.



"Cuando andaba el run-run de la pandemia en mi familia nos medicamos. Decían: esa gota toma Obrador, esa gota toma la Cordero. Pues investigamos y lo tomamos. El té lo compramos y lo tomamos, pues si no me hace bien, no me hace mal. Yo quiero vivir, contenta, feliz, estar con mis hijos, nietos, bisnietos que tengo un montón. Ya Dios dirá cuando no me quiera aquí. Yo me he cuidado con todo, hasta con una copa de tequila hacía gargaras. Ya hasta se me hizo vicio", finalizó.