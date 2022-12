Eventos por la inclusión social evidencian la transformación del país, dice Zenyazen Escobar

En marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar estuvo presente en el gimnasio Omega de Xalapa en un evento con el que buscarían concientizar sobre este sector ese la población.“En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad me llena de orgullo dar la bienvenida en este evento conmemorativo con el que buscamos concientizar a la población sobre la situación de las personas con discapacidad y la necesidad de su inclusión y respeto a sus derechos para lograr el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad de esta población”.Asimismo, señaló que este tipo de eventos destaca la importancia de generar espacios seguros a las infancias y la vida de las personas que viven con alguna discapacidad; “cómo padre y como docente me parece de gran importancia que contemos con iniciativas como esta porque conozco de primera mano la preocupación de madres y padres de familia de personas con discapacidad para que sus hijas e hijos se desarrollen en ambientes en los que sean respetados y donde se asegure su integridad y el pleno ejercicio de sus derechos”.El Secretario de Educación afirmó la importancia que se le da actualmente a la causa sería un reflejo de la transformación que vive el país con el gobierno actual.“Este tipo de eventos son muy importantes por que reiteran que la transformación que vive el país la cual es liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ámbito federal y por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la entidad. Tenemos el compromiso de no dejar a nadie atrás, para ello trabajamos en diferentes estrategias para promover la inclusión y para respetar los derechos de las personas con discapacidad”.También aseguró que esto es una cuestión de justicia social pues dijo que por mucho tiempo los gobiernos se olvidaron de esta población y que hoy todos los órdenes de gobierno están comprometidos a lograr que Veracruz y México sean más accesibles y equitativos.“Tan solo en el sector educativo contamos con distintas estrategias como lo son el trabajo de los CAM, la impartición de los cursos en lengua de seña mexicana, el programa Casa Sorda, la distribución de libros en formato macrotipo y Braille, así como el apoyo a atletas de los deportes adaptados”, abundó.Asimismo destacó el trabajo que llevan a cabo autoridades y organismos como los foros de consulta a los pueblos originarios, comunidades afromexicanas y las personas con discapacidad para la armonización de la ley de educación superior.