Evidencian manejo irregular con trasplantes en México, durante el sexenio pasado

Durante el sexenio pasado, los trasplantes de órganos y la disposición de células germinales se manejaron con opacidad y corrupción. De 9 mil 60 donaciones entregadas, sólo se transparentaron 6 mil 746 obtenidas por parte del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) y la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), denunció el diputado federal Manuel Huerta Martínez.



El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), manifestó que el Gobierno federal no cumplió con la cobertura de trasplantes en el país, porque si bien en 2018, había 21 mil 360 personas en espera de una donación, solo se cubrió al 31.6 por ciento de la demanda.



“Esto demuestra las deficiencias de coordinación entre el Cenatra y las instituciones que integraron el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes”, indicó.



Alertó que de continuar las condiciones actuales, para el 2030 existirán 61 mil 376 receptores en espera y apenas habrá 15 mil 303 donaciones, de las cuales se trasplantará 60 por ciento. “Eso implica que el gobierno federal no responderá a la demanda y no podrá garantizar la recuperación de la salud de cada paciente”.



El secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados mencionó que a la fecha se tiene registrado que las fallas impidieron que las donaciones de órganos, tejidos y células se realizaran en confidencialidad, con altruismo y sin ánimo de lucro.



“La escasa vigilancia a los establecimientos dedicados a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células no garantizó la calidad y seguridad de los trasplantes”, lamentó el parlamentario por Guerrero.



Detalló que las dependencias de salud pública expidieron licencias de forma indiscriminada, aun cuando no existía la acreditación y evaluación del personal médico. “Durante la administración de Enrique Peña Nieto no existió seguimiento, ni supervisión en cuanto a la promoción de la cultura de donación de órganos”.



El legislador consideró que los ex titulares de la Cofepris y el Cenatra del sexenio pasado deben ser llamados para que expliquen la opacidad de las políticas de trasplantes.



“No es posible que el sexenio de Enrique Peña Nieto no haya construido un subsistema nacional de donación y trasplantes; peor aún, se desintegró el esquema vigente, lastimando así los derechos de los mexicanos”, concluyó el petista.