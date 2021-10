Ex Convento de San José recibirá más dinero para rehabilitar; niegan anomalías

El Gobierno Federal otorgó 12 millones de pesos más para la restauración del Ex Convento de San José de Gracia, el cual es una joya arquitectónica y un edificio no sólo emblemático en Orizaba, sino protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.En entrevista, el alcalde Igor Roji López señaló que no lo había anunciado antes porque quería hacerlo hasta que tuviera los recursos depositados."Hasta que no cayera la lana yo no quería comentarlo pero bueno, ya todo mundo lo sabe; son 12 millones de pesos. A dos meses y dos días de que termine mi administración, todavía hay confianza en nuestro proyecto. La verdad es que el convento de San José es un edificio emblemático para los orizabeños".También dejó en claro que no porque su administración está próxima a concluir, se van a dejar de hacer gestiones o se van a rechazar montos económicos importantes que sean de beneficio para la ciudad. De igual forma, destacó que se debe de seguir trabajando para mantener este tipo de edificios.Los trabajos que se harán serán la consolidación de los pisos de la segunda planta y la parte de arriba."Lo que es el tapanco del edificio, es decir la parte más alta. En cuanto a muros ya prácticamente están todos los pisos del edificio y también con ese dinero vamos a consolidar los muros del patio principal".Se le cuestionó sobre las observaciones que había hecho la Secretaría de la Función Pública, en referencia a los pagos que se hicieron por acciones no efectuadas en la restauración de este convento y la falta de certificación de facturas.El Alcalde afirmó que no hubo tales observaciones y la prueba fehaciente es ahora la autorización de estos nuevos 12 millones de pesos.Presuntamente, la Secretaría de la Función Pública hizo señalamientos por la falta de facturas sin certificar y asignación de pagos por obras inexistentes en este edificio donde el Ayuntamiento vía adjudicación directa a la empresa ROESD Arquitectos Constructores Asociados S de RL de CV, otorgó las obras de restauración en una primera etapa en este inmueble afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, con un techo financiero de 19 millones 672 mil 70 pesos.