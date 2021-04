Ex directora del DIF duartista busca amparo contra su detención

La ex directora del DIF Estatal en el gobierno duartista, Astrid Elías Mansur promovió un nuevo amparo, con el objetivo de evitar una orden de aprehensión en su contra, que ya fue girada por un Juez de Control con sede en Pacho Viejo.



Se trata del juicio de amparo 61/2021, promovido ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito con sede en Xalapa, mediante el cual busca evitar actos privativos de libertad en su contra.



Astrid Elías Mansur, desde hace tres años había intentado evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, solicitada tanto por la Fiscalía General de la República (FGR), como por la Fiscalía General de Veracruz (FGE), pero no había tenido éxito.



La ex directora del DIF Estatal y amiga cercana a Karime Macías Tubilla, es señalada de presuntos desvíos de recursos en el organismo que estuvo a su cargo en los últimos dos años de la administración duartista.



Una vez que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa presentó su renuncia, a la par lo hizo Astrid Elías Mansur, a quien ya no se le vio en su oficina o en la ciudad de Xalapa, con el inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.