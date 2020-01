Ex Fiscal Anticorrupción sí ganó hasta 300 mil pesos al mes, comprueban documentos

Los salarios del fiscal general separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz y del exfiscal especializado en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, oscilaban entre los 53 mil y 59 mil pesos, sin embargo, ambos recibían compensaciones “por destacado desempeño” que casi alcanzaban los 300 mil pesos.



Así lo afirmó la encargada de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, quien dijo que no mintió respecto a la información de las gratificaciones extraordinarias que variaban desde los 90 a los 240 mil pesos mensuales.



Al respecto, presentó comprobantes digitales que fueron emitidos a partir de la Ley de Transparencia, en donde hace constar su dicho.



“Esa nota en donde sacan una declaración mía, en la que el señor Marcos Even tenía un ingreso mensual de casi 300 mil pesos aquí están los comprobantes, quien guste los puede observar (los comprobantes); no miento”, subrayó.



La funcionaria mostró que en septiembre de 2019, el exfiscal especializado recibió pagos por conceptos de nómina, prima vacacional y despensa.



También gratificación “por destacado desempeño” por 46 mil 109 pesos. Su pago de nómina fue de 61 mil 139.22 pesos, aunque con descuento de impuestos como ISR quedó en 46 mil 109 pesos.



No obstante, ese mismo mes recibió otra gratificación por destacado desempeño por 46 mil 109 pesos, el cual también descontó el ISR quedando en 46 mil 109 pesos.



Además, Torres Zamudio obtuvo otro pago de nómina por 170 mil 14 pesos, que con descuento de ISR quedó en 145 mil 311 pesos, también “por su destacado desempeño”.



Igualmente, existe otro pago por 32 mil 721.97 pesos por conceptos como sueldos y salarios, ayuda pro servicios, ayuda para pasajes, despensa, previsión social múltiple, compensación temporal compactable, gratificación extraordinaria y ayuda para capacitación y desarrollo.



De estos, hay descuentos por ISR, cuota del IMSS, Seguro de Retiro y Cuota del IPE, de ahí que el monto quedó en 26 mil 546 pesos.