Exabanderado de Fuerza por México en Emiliano Zapata “salta” a MORENA

Jordan Andrés Borjas Cueto, quien anunció su renuncia a la candidatura del partido Fuerza por México por la Diputación Local por el Distrito XIII con cabecera en Emiliano Zapata, dio a conocer su respaldo al proyecto de Antonio Luna, candidato de MORENA por el mismo distrito.



“Quiero compartir que en los últimos días han sucedido hechos que me obligan a reflexionar. Era candidato de Fuerza por México pero con la nueva dirigencia ya no compartíamos los mismos ideales, los mismos principios”.



Expuso que cuando el dirigente Estatal de dicho partido era Eduardo Vega Yunes, se buscaba trabajar por los jóvenes.



"Vamos a sumarnos con todas las personas que hemos venido caminando, no sé cuántas personas. No me pusieron limitantes pero no compartía muchas cosas con la nueva dirigencia de FXM".



El joven político aseguró que Antonio Luna le ofreció continuar trabajando por el distrito de Emiliano Zapata, con propuestas claras para beneficio de los ciudadanos.