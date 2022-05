Exalcalde de Medellín de Bravo denuncia ante la FGE extorsión y amenazas

La Fiscalía General del Estado (FGE) podría investigar al alcalde de Medellín, Marcos Isleño Andrade y a quien resulte responsable, por el supuesto intento de extorsión y amenazas en contra del expresidente municipal de esa misma demarcación, Polo Deschamps.Polo Deschamps presentó formal denuncia ante la FGE en contra de quien o quienes resulten responsables, al señalar que ha recibido llamadas en las que le solicitan 7 millones de pesos “para entregar al señor Isleño y así no procedan en su contra”, según se lee en dicha denuncia.“Te hablamos de parte delseñor Isleño. Tienes un día para juntar 7 millones”, señaló Polo Deschamps como el intento de extorsión que ya fue denunciado a inicios de abril.En el escrito presentado por el bufete de abogados de Pedro Olea, se detalla que “es importante precisar que desde que la presente administración llegó al encargo, han contado con la bandera o consigna de generar una campaña de desinformación tendiente a imputar de forma sumaria y unipersonal en contra del suscrito y quienes fueron mis colaboradores, basándose en manifestaciones subjetivas contrarias a la realidad, carentes de sustento material alguno y que emanan de elucubraciones mentales irreales”.En la denuncia, los abogados de Polo Deschamps señalan que “en ese orden de ideas el 3 de abril del año en curso, encontrándose el suscrito desayunando aproximadamente a las 11:30 de la mañana en compañía de Manuel Antonio Mara Argot, recibí una serie de llamadas muy insistentes de números desconocidos y que aparecían en mi celular bajo la leyenda de ‘numero oculto’.“Dichas llamadas, aun cuando no las tomaba, no cesaban, esto es, continuaban de manera reiterada marcándome de diversos números, todos con la misma leyenda de numero oculto”.“Como tal situación no cesaba y se prolongó por la tarde del día 3 de abril de la presente anualidad y los días 4 y 5 de abril de esta anualidad se repitieron dichas llamadas, es por lo que el suscrito procedió a responder el día 5 de abril de este año a la llamada de dicho número oculto”, relatan en el documento.“Cabrón, te hablamos de parte del señor Isleño, ya te llevó la chingada, si no tienes listos siete millones de pesos para entregárselos a nuestro jefe el día de mañana te va a caer una sorpresa a finales de mes, si no quieres que procedan en tu contra, ve juntando esa lana, tienes un día para conseguir la lana”, declaró Polo Deschamps sobre la llamada recibida.De igual modo, aseguró que el día 6 de abril de este año le volvieron a llamar en reiteradas ocasiones, de la misma forma y al responder le solicitaron la cantidad requerida.“Ya sabes que si no los das te va a cargar la chingada, no vas a aguantar todo lo que te espera, ya tenemos un proceso contra ti”.No obstante y al expresar que no se prestará a chantajes, Polo Deschamps respondió que no tiene nada que ocultar y colgó, se lee en el relato de la denuncia.Cabe mencionar que fue en abril cuando Polo Deschamps presentó formal denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), dejando en claro que no le consta quién o quiénes ordenaron la realización de las llamada, con el objetivo de amenazar, intimidar o extorsionar.Los abogados expresan en el escrito que debido a los hechos, se actualizan situaciones que pudieran ser constitutivos de delitos cometidos en agravio del exedil, por lo que solicitaron que se emitan los pronunciamientos jurídicos correspondientes.“Está por demás manifestar y solicitarle a esta representación social para el éxito de la investigación, procuración de justicia, así como de la acción reparadora del daño esta representación social deberá realizar tantas y cuantas diligencias sean necesarias hasta llegar a agotar todas las líneas de investigación que en su momento permitan el esclarecimiento de los hechos así como la responsabilidad de los hoy investigados”, concluye la denuncia.