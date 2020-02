El exalcalde de Veracruz, Francisco Ávila Camberos, descartó que su empresa constructora haga obra pública para alguno de los tres niveles de Gobierno actuales, ya que algunos "no pagan".



El empresario señaló que tienen por norma no trabajar para ningún Gobierno de ningún partido de ningún nivel, solamente con la iniciativa privada.



“Yo creo que debe de haber personas que pueden trabajar muy bien para Gobierno, yo considero que no está en mis prioridades, se prestaría a malas interpretaciones y prefiero mantener la distancia desde el punto de vista de obra pública, creo que eso ha sido sano y además hay otro detalle, hay Gobiernos que pagan y hay otros que no pagan, la emociones fuertes no son mi fuerte”, dijo.



Reiteró que aunque lo hayan vinculado con algunas obras, como la pavimentación de la calle J.B. Lobos en Veracruz, insistió en que no trabaja para Gobierno.