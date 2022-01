Exalcalde de Xalapa deja más de 50 patrullas descompuestas, heredadas a Ahued

La administración de Hipólito Rodríguez Herrero dejó totalmente inutilizables casi la totalidad de las patrullas de la policía municipal de Xalapa, al dejar más de 50 vehículos prácticamente inútiles, tirados en el corralón de esta corporación, aseguró el regidor, Diego David Florescano Pérez, titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico de la actual comuna.En entrevista, el servidor público municipal detalló que esto se conoció el pasado miércoles cuando se tuvo una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y de las diferentes cámaras empresariales con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, para plantearle la demanda de los agremiados de garantizarles la seguridad y el resguardo de la policía municipal, independientemente de la estatal.En dicha reunión, el Presidente Municipal de Xalapa les expuso la carencia de equipo y vehículos que enfrentaba la policía municipal en estos momentos y que no se tenían para patrullar la totalidad del municipio para garantizar la seguridad, no solo para el sector empresarial, sino para toda la ciudadanía en general.“La respuesta de los empresarios fue inmediata y jugándosela también con Xalapa, porque al final de cuentas si la policía no está activa, los que lo vamos a sufrir somos los ciudadanos, ellos se pusieron de acuerdo y el jueves pasado ya aportaron medio millón de pesos para poner en circulación las patrillas averiadas”, subrayó.Sin echarle la culpa a nadie, porque de eso se encargará la sociedad xalapeña, informó que el total de lo que se requiere para reparar y movilizar las patrullas averiadas asciende a unos 800 mil pesos, porque muchos vehículos son nuevos y por no hacerle los servicios perdieron las garantías “y ahí están tiradas en el corralón”.“Pero ese ejemplo de la colaboración de la sociedad con el gobierno municipal, yo creo que nos va a llevar a salir adelante y de las cuestiones legales que deben asumirse, el área correspondiente hará lo que de acuerdo a la ley corresponda hacer”, concluyó.