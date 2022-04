Exalcalde Hipólito nunca reportó a Congreso “aviadores” en CMAS Xalapa

El expresidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, no reportó la existencia de “aviadores” al interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), confirmó la diputada local, Rosalinda Galindo Silva.La legisladora por el Distrito X de Xalapa dijo que una vez que el actual alcalde Ricardo Ahued Bardahuil hizo pública esta situación , recibirá el apoyo del Congreso para combatir la corrupción.“Definitivamente si es para combatir la corrupción tienen todo nuestro apoyo”, declaró la legisladora.Indicó que Rodríguez Herrero no reportó empleados que estuvieran en la nómina percibiendo un salario y sin trabajar, por ello afirmó que se buscará apoyar la depuración implementada por Ahued Bardahuil.La semana pasada, el Presidente Municipal de Xalapa dio a conocer que ya se han dado de baja a más de 86 trabajadores de CMAS.Afirmó que su administración ya no permitirá aviadores, “parientes o compadres”, por ello continuará la depuración de excesos de gastos y de malos manejos."Son gentes que luego son puras amistades, eso se acabó. Pido (a la ciudadanía) que lo denuncie, cualquier anomalía que la denuncien y eso me ayuda, no nos va a molestar, al contrario, lo vamos a agradecer. En CMAS ahorita llevamos más de 86 personas que hemos retirado, de confianza, al sindicato se le respeta, se le está atendiendo", señaló el Munícipe.